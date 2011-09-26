〔货币市场〕欧洲央行提供更多流动性不足以帮助银行彻底摆脱困境

路透纽约9月26日电---货币市场预期欧洲央行(ECB)下周开会时将出台危机应对举措.不过虽然向市场进一步注资甚至降息有可能缓解融资疑虑,但这些对于舒缓市场最根本的担忧并无帮助.

市场走势逐渐反映出欧洲央行降息50个基点的预期,此外对该央行向银行业者提供12个月期贷款的预期也有所升温.

决策当局已经表示,可能重新使用一年期资金标售操作,以帮助银行业获得较长期融资并安抚市场.

"此举或可(为银行业者)争取时间,但不会提高其偿付能力."摩根士丹利欧洲利率策略主管Laurence Mutkin表示.

"在我看来,欧洲银行业不存在流动性危机."Investec资产管理公司的全球利率主管Russell Silberston指出.该公司在全球管理着大约310亿美元资产.

"无论你需要多少资金,都能够从欧洲央行那里获得,而提供的担保品基本上可以一钱不值."他说,"因此说,欧洲银行面对的并不是流动性危机,而是偿付能力危机."

不过欧元区二线国家希腊、葡萄牙和爱尔兰的银行业者的确面临着融资问题,最近法国的银行又成了众矢之的,因其对希腊与意大利的曝险极高.

欧洲央行官员莫尔许周一表示,关于下个月大幅降息的猜测"太疯狂",不过另一名官员诺沃特尼则称,不排除这种可能.市场则益发预期该央行会有此举措.

欧元无担保之加权平均隔夜利率(Eonia)互换价格显示,市场预期欧洲央行将会降息25个基点,而且正预期央行会进一步减息25个基点.

指标三个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=和欧元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)EUR3MFSR=因欧洲央行放松政策的预期而微降,市场中仍有大量过剩流动性,Euribor利率期货<0#FEI:>亦扬升.(完)

--编译 徐文焰;审校 张涛

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