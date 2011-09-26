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市场报道 | 2011年 9月 27日 星期二 06:32 BJT

《美国经济焦点》8月新屋销售触及六个月低点且房价下降,突显楼市艰难

* 美国独栋新屋销售8月下降2.3%

* 尽管抵押贷款利率较低,但销售下滑

路透华盛顿9月26日电---美国独栋新屋销售和价格8月双双下降,尽管抵押贷款利率处于历史性低位,突显决策者在提振楼市方面步履维艰.

即便抵押贷款利率降至至少1970年代初以来低点,但就业市场迟滞不前,且市场存有大量待售成屋,打压新屋销售.

美国商务部周一公布,美国8月新屋销售较上月下降2.3%,年率为29.5万户,为六个月低点,符合分析师预估.该数据未能缓解对美国或再度陷入衰退的担忧.[ID:nCN1987985]

房屋售价中值亦较前月下降,并较上年同期低7.7%.

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