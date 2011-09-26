《美国经济焦点》8月新屋销售触及六个月低点且房价下降,突显楼市艰难

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 美国独栋新屋销售8月下降2.3%
* 尽管抵押贷款利率较低,但销售下滑
路透华盛顿9月26日电---美国独栋新屋销售和价格8月双双下降,尽管抵押贷款利率处于历史性低位,突显决策者在提振楼市方面步履维艰.
即便抵押贷款利率降至至少1970年代初以来低点,但就业市场迟滞不前,且市场存有大量待售成屋,打压新屋销售.
美国商务部周一公布,美国8月新屋销售较上月下降2.3%,年率为29.5万户,为六个月低点,符合分析师预估.该数据未能缓解对美国或再度陷入衰退的担忧.[ID:nCN1987985]
房屋售价中值亦较前月下降,并较上年同期低7.7%.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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