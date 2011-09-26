〔东京汇市〕欧元盘初转升,因传言称欧盟正在筹备债务解决方案

2209GMT---欧元EUR=周二在亚洲市场盘初涨至1.3525美元,此前在隔夜市场欧元再度走势震荡,一度跌至1.3360,随後反弹,因市场对欧盟债务危机解决方案明显"看法乐观".

越来越多的报导称一份债务危机方案将要被提出,让投资者起先的怀疑有所消退.这一方案包括建立一支特殊目的工具,用于向银行购买不良债务,而後以新证券的形式发行.欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼证实他们正在讨论增强欧洲金融稳定基金(EFSF),同时央行委员诺沃特尼暗示未来可能降息并延长贷款操作.

计划进展方面仍有许多障碍,包括本周一些欧盟国家将对之前的EFSF计划进行投票.但所有这些谈论足以令极度看空的市场心态有所缓和,并触发大宗商品和股市的一轮反弹.

铜价收高2%,盘中跌幅一度达6%,澳元AUD=D4则从0.9622低点反弹至0.9830美元.美元指数.DXY跌0.6%报78.023.美元/日圆JPY=微跌至76.40日圆,尽管交易员称越来越多的传言称日本财政年度上半年即将结束,当局本周可能干预汇市.(完)

--编译 郑茵;审校 徐文焰

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