〔东京汇市〕欧元盘初转升,因传言称欧盟正在筹备债务解决方案

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
2209GMT---欧元EUR=周二在亚洲市场盘初涨至1.3525美元,此前在隔夜市场欧元再度走势震荡,一度跌至1.3360,随後反弹,因市场对欧盟债务危机解决方案明显"看法乐观".
越来越多的报导称一份债务危机方案将要被提出,让投资者起先的怀疑有所消退.这一方案包括建立一支特殊目的工具,用于向银行购买不良债务,而後以新证券的形式发行.欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼证实他们正在讨论增强欧洲金融稳定基金(EFSF),同时央行委员诺沃特尼暗示未来可能降息并延长贷款操作.
计划进展方面仍有许多障碍,包括本周一些欧盟国家将对之前的EFSF计划进行投票.但所有这些谈论足以令极度看空的市场心态有所缓和,并触发大宗商品和股市的一轮反弹.
铜价收高2%,盘中跌幅一度达6%,澳元AUD=D4则从0.9622低点反弹至0.9830美元.美元指数.DXY跌0.6%报78.023.美元/日圆JPY=微跌至76.40日圆,尽管交易员称越来越多的传言称日本财政年度上半年即将结束,当局本周可能干预汇市.(完)
--编译 郑茵;审校 徐文焰
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。