日韩经济指标预测--9月27日-10月4日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月27日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------9月26日当周------------------------------
9月27日(二)
2100 韩国央行制造业景气判断指数 9月 -- 80
9月28日(三)
2300 韩国经常帐(亿美元) 8月 -- 盈馀22.4
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超4,684
外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超5,889
2350 日本零售销售(较上年同期) 8月 -0.6% +0.7%
9月29日(四)
2300 韩国工业生产(较前月) 8月 -- -0.4%
(较上年同期) -- +3.8%
服务业产出(较前月) -- +0.4%
2315 日本制造业采购经理人指数(PMI) 9月 -- 51.9
2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 8月 -2.8% -2.1%
(较前月) -0.5% +0.7%
2330 日本全国整体消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 8月 -- +0.2%
核心CPI(较上年同期) +0.1% +0.1%
东京地区整体CPI(较上年同期) 9月 -- -0.2%
核心CPI(较上年同期) -0.1% -0.2%
2330 日本求职求才比 8月 0.65 0.64
失业率 4.7% 4.7%
2350 日本工业生产(较前月) 8月初值 +1.5% +0.4%
未来一个月工业生产预估 -- +2.8%
未来两个月工业生产预估 -- -2.4%
9月30日(五)
0500 日本建筑订单(较上年同期) 8月 -- +5.7%
房屋开工(较上年同期) +3.8% +21.2%
9月30日至10月7日
2350 日本外汇储备(亿美元) 9月 -- 12,185
-----------------------------------10月3日当周-------------------------------
10月2日(日)
2350 日本短观大型制造业景气判断指数 第三季 正2 负9
大型非制造业景气判断指数 正2 负5
日本短观小型制造业景气判断指数 负14 负21
小型非制造业景气判断指数 负22 负26
10月3日(一)
0000 韩国汇丰/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月 -- 49.74
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 -- +0.9%
(较上年同期) -- +5.3%
10月4日(二)
0130 日本加班工资(较上年同期) 8月 -- +0.8%(完)
--编译 张涛;审校 徐文焰
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。