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亚洲 | 2011年 9月 27日 星期二 07:34 BJT

****日韩经济指标预测--9月27日-10月4日****

路透9月27日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------9月26日当周------------------------------

9月27日(二)

2100 韩国央行制造业景气判断指数 9月 -- 80

9月28日(三)

2300 韩国经常帐(亿美元) 8月 -- 盈馀22.4

2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超4,684

外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超5,889

2350 日本零售销售(较上年同期) 8月 -0.6% +0.7%

9月29日(四)

2300 韩国工业生产(较前月) 8月 -- -0.4%

(较上年同期) -- +3.8%

服务业产出(较前月) -- +0.4%

2315 日本制造业采购经理人指数(PMI) 9月 -- 51.9

2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 8月 -2.8% -2.1%

(较前月) -0.5% +0.7%

2330 日本全国整体消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 8月 -- +0.2%

核心CPI(较上年同期) +0.1% +0.1%

东京地区整体CPI(较上年同期) 9月 -- -0.2%

核心CPI(较上年同期) -0.1% -0.2%

2330 日本求职求才比 8月 0.65 0.64

失业率 4.7% 4.7%

2350 日本工业生产(较前月) 8月初值 +1.5% +0.4%

未来一个月工业生产预估 -- +2.8%

未来两个月工业生产预估 -- -2.4%

9月30日(五)

0500 日本建筑订单(较上年同期) 8月 -- +5.7%

房屋开工(较上年同期) +3.8% +21.2%

9月30日至10月7日

2350 日本外汇储备(亿美元) 9月 -- 12,185

-----------------------------------10月3日当周-------------------------------

10月2日(日)

2350 日本短观大型制造业景气判断指数 第三季 正2 负9

大型非制造业景气判断指数 正2 负5

日本短观小型制造业景气判断指数 负14 负21

小型非制造业景气判断指数 负22 负26

10月3日(一)

0000 韩国汇丰/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月 -- 49.74

2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 -- +0.9%

(较上年同期) -- +5.3%

10月4日(二)

0130 日本加班工资(较上年同期) 8月 -- +0.8%(完)

--编译 张涛;审校 徐文焰

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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