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亚洲 | 2011年 9月 27日 星期二 06:38 BJT

《日本重要政经日程》--9月27日

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月26日(一)

2350 - 8月企业服务价格指数

9月27日(二)

-- - 日本内阁会议,此後财务大臣安住淳和经济财政大臣古川元久举行记者会.

0000 - 日本原子能委员会对核能政策框架进行评估.

0130 - 日本两年期公债标售.

0830 - 福岛核泄漏事故调查组负责人Yotaro Hatamura召开记者会.

企业面:

0400 - 日本汽车工业协会会长召开例行记者会.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 张涛

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