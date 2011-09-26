《日本重要政经日程》--9月27日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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9月26日(一)
2350 - 8月企业服务价格指数
9月27日(二)
-- - 日本内阁会议,此後财务大臣安住淳和经济财政大臣古川元久举行记者会.
0000 - 日本原子能委员会对核能政策框架进行评估.
0130 - 日本两年期公债标售.
0830 - 福岛核泄漏事故调查组负责人Yotaro Hatamura召开记者会.
企业面:
0400 - 日本汽车工业协会会长召开例行记者会.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。