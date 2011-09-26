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宏观经济 | 2011年 9月 27日 星期二 06:44 BJT

《美国重要政经日程》--9月27日

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 商务部公布8月建筑许可修正值.

1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券.

1700 - 财政部标售两年期公债.

2030 - 美国石油协会(API)公布一周美国石油库存报告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 杜明霞;审校 张涛

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