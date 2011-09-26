《欧洲政经焦点》欧元区讨论下一步措施遏制危机,奥巴马呼吁尽快行动

* 欧洲央行执委会成员斯麦吉称正在考虑增强纾困基金的能力

* 欧元区官员称并未正式讨论新的激进举措

* 政策制定者仍致力于解决希腊债务的可持续性问题

路透纽约/布鲁塞尔9月26日电---欧洲央行一位高层人士周一表示,欧元区官员正在致力于增强本地区纾困基金的能力.同时,美国总统奥巴马亦向欧洲增大施压,要求其解决威胁全球经济的主权债务危机问题.

奥巴马称这场危机"让全世界惊恐,"认为欧元区17国领导人对此反应不够快.

他表示,欧元区尚未从2007年的金融危机中完全康复,也未能全面解决银行体系的问题,而希腊债务危机让问题更加复杂化.

"他们试图采取负责任的行动,但这些行动不够快,"奥巴马在加州Mountain View的一个市民大会上表示.