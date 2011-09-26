《欧洲政经焦点》欧元区讨论下一步措施遏制危机,奥巴马呼吁尽快行动

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 欧洲央行执委会成员斯麦吉称正在考虑增强纾困基金的能力
* 欧元区官员称并未正式讨论新的激进举措
* 政策制定者仍致力于解决希腊债务的可持续性问题
路透纽约/布鲁塞尔9月26日电---欧洲央行一位高层人士周一表示,欧元区官员正在致力于增强本地区纾困基金的能力.同时,美国总统奥巴马亦向欧洲增大施压,要求其解决威胁全球经济的主权债务危机问题.
奥巴马称这场危机"让全世界惊恐,"认为欧元区17国领导人对此反应不够快.
他表示,欧元区尚未从2007年的金融危机中完全康复,也未能全面解决银行体系的问题,而希腊债务危机让问题更加复杂化.
"他们试图采取负责任的行动,但这些行动不够快,"奥巴马在加州Mountain View的一个市民大会上表示.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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