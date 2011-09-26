《美国个股焦点》苹果股价下滑,有报告称其发出的iPad部件订单减少

* 摩根大通分析师称,苹果可能把iPad订单削减25%

* 分析师调查结果显示供应链订单放慢

* BGC分析师称,供应商调查结果"极不可靠"

路透9月26日电---美国科技巨擘苹果(AAPL.O)股价周一下滑,此前一份分析师报告称,该公司正在削减向供应商发出的iPad平板电脑部件订单.

摩根大通在一份来自亚洲的研究报告中指出,几家供应商在过去两周表示,苹果将第四季iPad订单减少了25%.

"我们认为,这不是为了推出新款产品而做准备."摩根大通亚太区电子制造服务业分析师Gokul Hariharan说.

他还表示,此举可能导致鸿海精密(2317.TW)等供应商的营收下降.

随着亚马逊(Amazon.com)预计将在周三发布平板电脑产品,市场开始担心iPad平板电脑销售可能放慢.一名分析师已将亚马逊的产品描述为可以"扭转局面"并对iPad发起挑战.

苹果股价在Nasdaq最多下挫3.3%至391.30美元,终场收低0.28%报403.17美元.鸿海在台湾证券交易所下滑0.40台币至68.60.

苹果不愿就该报告置评.

Hariharan指出,摩根大通驻美国的苹果分析师Mark Moskowitz称,并不会由于供应链调整而下调对iPad出货量的预估.

其他分析师也表示,不会改变其对iPad出货量的估计,并称很难精确估计出货订单量.

"iPhone 5的推出要比现在的iPad重要得多."BGC Partners分析师Colin Gillis说,"平板电脑市场是否会放缓?绝对是这样.但来自工厂的数据极不可靠,特别是苹果已开始扩大供应商基础."

BTIG分析师Walter Piecyk表示,他将维持对苹果第四季iPad销量达1,300万台的预期.

"没有什麽理由改变我们的预估.我们预期iPad和iPhone的生产将移往巴西,苹果在其iPad创造的市场中仍是领头羊."他说.

2011年全球平板电脑销量预计将大增至逾5,000万台.苹果年内迄今已售出近2,900万台iPad,料将在近期内继续主导市场.

另一份在周末出炉,来自亚洲的分析师报告指出,苹果产品在亚洲市场的零售前景依然正面,因该公司在中国几个城市的专卖店销售火热.

"我们预期苹果将保持强劲的获利增长,因为我们的调查显示,iPhone和iPad的全球需求旺盛."Canaccord Genuity的分析师称.(完)