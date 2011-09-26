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债券 | 2011年 9月 27日 星期二 06:59 BJT

〔美国政经〕参议院达成两党协议以避免政府关门,并将很快举行投票

路透华盛顿9月26日电---美国民主党助手表示,参议院领袖周一达成了一份两党协议,以避免本周末政府关门.

参议院安排对这份协议很快进行投票.之前联邦紧急管理局(Federal Emergency Management Agency)称其资金可能足够支撑到未来几天.(完)

--编译 李爽; 审校 张涛

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