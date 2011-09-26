全球外汇市场9月27日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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-- - 日本内阁会议,日本财务大臣安住淳和经济财政大臣古川元久在会後召开记者会.
0600 - 瑞士8月UBS消费指数.
0600 - 德国10月GfK消费者信心指数.
0710 - 瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak参加有关房屋市场的活动.
0730 - 瑞典央行副总裁Karolina Ekholm参加欧洲国家使馆代表会议,会议由欧盟轮值主席国波兰组织.
0730 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森发表演讲.
0800 - 欧元区8月民间贷款以及M3货供额.
0800 - 意大利8月薪资.
0900 - 英国央行MPC委员威尔(Martin Weale)发表银行业危机与衰退研究论文.
0915 - 瑞典央行副总裁Lars Nyberg在一个有关金融业宏观监管的会议上发表演讲.
1000 - 英国9月工业联盟(CBI)零售销售差值.
1100 - -欧洲央行管委会成员马库赫向斯洛伐克央行提交国内生产总值(GDP)增速、通胀和经常帐的新预估,并就斯洛伐克和欧元区的现状和前景发表评论.
1145 - 美国9月24日当周ICSC/高盛连锁店销售.
1230 - 美国8月芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数.
1230 - 美国纽约联邦储备银行执行副总裁Joseph Tracy参加关于美国和纽约经济的讨论.
1255 - 美国9月24日当周Redbook连锁店销售.
1300 - 美国7月标普/CaseShiller房价指数.
1400 - 美国9月经济谘商会消费者信心指数.
1400 - 美国里奇蒙联邦储备银行9月综合制造业指数.
-- - 美国8月建筑许可修正值.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 杜明霞;审校 张荻
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。