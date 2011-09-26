全球外汇市场9月27日主要消息

0600 - 德国10月GfK消费者信心指数.

0710 - 瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak参加有关房屋市场的活动.

0730 - 瑞典央行副总裁Karolina Ekholm参加欧洲国家使馆代表会议,会议由欧盟轮值主席国波兰组织.

0900 - 英国央行MPC委员威尔(Martin Weale)发表银行业危机与衰退研究论文.

0915 - 瑞典央行副总裁Lars Nyberg在一个有关金融业宏观监管的会议上发表演讲.

1100 - -欧洲央行管委会成员马库赫向斯洛伐克央行提交国内生产总值(GDP)增速、通胀和经常帐的新预估,并就斯洛伐克和欧元区的现状和前景发表评论.