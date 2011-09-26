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亚洲 | 2011年 9月 27日 星期二 06:43 BJT

全球外汇市场9月27日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 日本内阁会议,日本财务大臣安住淳和经济财政大臣古川元久在会後召开记者会.

0600 - 瑞士8月UBS消费指数.

0600 - 德国10月GfK消费者信心指数.

0710 - 瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak参加有关房屋市场的活动.

0730 - 瑞典央行副总裁Karolina Ekholm参加欧洲国家使馆代表会议,会议由欧盟轮值主席国波兰组织.

0730 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森发表演讲.

0800 - 欧元区8月民间贷款以及M3货供额.

0800 - 意大利8月薪资.

0900 - 英国央行MPC委员威尔(Martin Weale)发表银行业危机与衰退研究论文.

0915 - 瑞典央行副总裁Lars Nyberg在一个有关金融业宏观监管的会议上发表演讲.

1000 - 英国9月工业联盟(CBI)零售销售差值.

1100 - -欧洲央行管委会成员马库赫向斯洛伐克央行提交国内生产总值(GDP)增速、通胀和经常帐的新预估,并就斯洛伐克和欧元区的现状和前景发表评论.

1145 - 美国9月24日当周ICSC/高盛连锁店销售.

1230 - 美国8月芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数.

1230 - 美国纽约联邦储备银行执行副总裁Joseph Tracy参加关于美国和纽约经济的讨论.

1255 - 美国9月24日当周Redbook连锁店销售.

1300 - 美国7月标普/CaseShiller房价指数.

1400 - 美国9月经济谘商会消费者信心指数.

1400 - 美国里奇蒙联邦储备银行9月综合制造业指数.

-- - 美国8月建筑许可修正值.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 杜明霞;审校 张荻

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