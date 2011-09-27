温家宝敦促朝鲜重返六方会谈

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京9月26日电---中国国务院总理温家宝周一敦促朝鲜重返朝核六方会谈。

中央电视台援引温家宝对朝鲜内阁总理崔永林（Choe Yong Rim）的话称：“中方希望有关各方保持接触对话，改善关系，早日重启六方会谈。”

温家宝在人民大会堂会见崔永林时称：“这有利于半岛的和平稳定和东北亚的长治久安。”

朝韩核谈判代表上周在北京会晤，这是两个月来双方第二次举行会谈，但未能消除举行新一轮六方会谈前提方面的分歧。

朝鲜领导人金正日上月访问俄罗斯和中国期间曾表示，愿意无条件重启六方会谈，致力于实现半岛无核化。

中央电视台称，崔永林向温家宝再次表明了上述立场。（完）