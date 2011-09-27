温家宝敦促朝鲜重返六方会谈

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月26日电---中国国务院总理温家宝周一敦促朝鲜重返朝核六方会谈。
中央电视台援引温家宝对朝鲜内阁总理崔永林（Choe Yong Rim）的话称：“中方希望有关各方保持接触对话，改善关系，早日重启六方会谈。”
温家宝在人民大会堂会见崔永林时称：“这有利于半岛的和平稳定和东北亚的长治久安。”
朝韩核谈判代表上周在北京会晤，这是两个月来双方第二次举行会谈，但未能消除举行新一轮六方会谈前提方面的分歧。
朝鲜领导人金正日上月访问俄罗斯和中国期间曾表示，愿意无条件重启六方会谈，致力于实现半岛无核化。
中央电视台称，崔永林向温家宝再次表明了上述立场。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
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* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)