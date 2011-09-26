〔全球航运〕波罗的海指数连续第五日上涨,但涨势放缓

路透伦敦9月26日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一连续第五日上涨,受助于中国适度的铁矿石订单,但增速减缓.

但经纪商指出,船吨供给增速已超过商品需求成长,将使得未来数月运价涨势受限,因全球经济挑战日增,使市场面临更多阻力.

波罗的海乾散货运价指数上涨0.42%或8点,至1,928点,该指数本月稍早曾升至近九个月来的最高水准.

"目前市场非常平静,纸货市场也进展不大,"货运经纪公司FIS研究主管Peter Norfolk谈及货运衍生品交易时表示,"另外,经济形势似乎欠佳."

近期涨势主要受到澳洲及巴西对中国煤炭及铁矿石出口更为强劲所带动,这提振了大型海岬型船运市场.日本煤炭进口亦增加.

"(上周)海岬型船运费继续大幅攀升,触及并超过上年同期水准,"希腊经纪商Intermodal表示.

"这种快速涨势帮助提振市场人气,但无论涨到多高,市场基本面仍然难以让人对未来放心,因为市场环境不稳说明,快速上涨只是暂时现象."

波罗的海海岬型船运价指数.BACI周一上涨0.27%,海岬型船舶日平均获利升至28,949美元,连续第五日上涨.

每日平均获利上周稍早曾触及九个月最高水平.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI涨0.67%,该型船舶平均获利为13,223美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)