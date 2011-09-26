(重发)〔中港个股〕工行拟发至多700亿元次级债以补充资本,期限不短于五年

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(重发以跟上红条)
路透上海9月27日电---全球市值最大的银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周二发布董事会公告称,拟新增发行不超过700亿元人民币次级债,期限不短于五年,用于补充资本.
刊登在上海证券交易所网站的公告并称,本次发行次级债券决议将自股东大会批准之日起生效,有效
期至2012年6月30日.
工行6月曾在银行间簿记建档发行了380亿元20年期单一品种固息次级债,票面年利率5.56%.(完)
--发稿 曾菱; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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