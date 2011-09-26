版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 27日 星期二 07:06 BJT

〔中港个股〕工行拟发至多700亿元次级债以补充资本,期限不短于五年

路透上海9月27日电---全球市值最大的银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周二发布董事会公告称,拟新增发行不超过700亿元人民币次级债,期限不短于五年,用于补充资本.

刊登在上海证券交易所网站的公告并称,本次发行次级债券决议将自股东大会批准之日起生效,有效

期至2012年6月30日.

工行6月曾在银行间簿记建档发行了380亿元20年期单一品种固息次级债,票面年利率5.56%.(完)

--发稿 曾菱; 审校 张喜良

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐