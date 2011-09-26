《中国报摘》--金融时报9月27日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--中共中央政治局召开会议,讨论十七届五中全会以来中央政治局的工作,研究深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣等问题.
* 其他:
--央行研究局报告认为,受信贷环境趋紧等因素影响,目前民间借贷利率水平较过去明显提升,借贷期限短期化趋势日益明显,资金多用于借贷方弥补短期自有生产资金不足.在流向方向,报告认为不排除一部分民间借贷资金用于炒股炒房.此外这类借贷缺少正规合同,借贷风险日益变大.
--中国机电产品进出口商会称,中国4,000万人从事加工贸易,占中国第二产业就业人数的20%.(完)
--整理 沈燕; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。