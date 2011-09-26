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亚洲 | 2011年 9月 27日 星期二 07:18 BJT

《中国报摘》--金融时报9月27日

* 头版头条:

--中共中央政治局召开会议,讨论十七届五中全会以来中央政治局的工作,研究深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣等问题.

* 其他:

--央行研究局报告认为,受信贷环境趋紧等因素影响,目前民间借贷利率水平较过去明显提升,借贷期限短期化趋势日益明显,资金多用于借贷方弥补短期自有生产资金不足.在流向方向,报告认为不排除一部分民间借贷资金用于炒股炒房.此外这类借贷缺少正规合同,借贷风险日益变大.

--中国机电产品进出口商会称,中国4,000万人从事加工贸易,占中国第二产业就业人数的20%.(完)

--整理 沈燕; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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