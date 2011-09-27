〔全球金属〕大规模停电令智利国有铜公司Codelco的产出损失1,413吨

美国股市：开盘走低，受政治不确定性打压
路透2月6日 - 美国股市周一开盘走低，因上周发布强劲的就业报告后投资者寻找新的刺激因素，同时特朗普总统政策的不确定性继续打压市场。
路透圣地亚哥9月26日电---周六一场大规模停电席卷了数座矿山,并使数百万计智利人陷入了黑暗.智利国有铜公司Codelco周一表示,这次停电令其铜产出损失了1,413吨.
Codelco谈到,损失的产量中包括,Andina矿670吨、Teniente矿710吨及El Salvador矿33吨.Codelco在ventanas的冶炼厂亦受到影响.
停电暴露出智利电网受困于多年来投资不足且常年失修因而十分脆弱的现状.分析师称,智利需花数年时间来修补电网,进而将电力供应面临的风险降至最低.(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
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路透2月6日 - 高端珠宝商蒂芙尼(Tiffany) 周日表示，在公司公布了令人失望的财报后，执行长Frederic Cumenal已辞职下台。
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。