〔全球金属〕大规模停电令智利国有铜公司Codelco的产出损失1,413吨

路透圣地亚哥9月26日电---周六一场大规模停电席卷了数座矿山,并使数百万计智利人陷入了黑暗.智利国有铜公司Codelco周一表示,这次停电令其铜产出损失了1,413吨.

Codelco谈到,损失的产量中包括,Andina矿670吨、Teniente矿710吨及El Salvador矿33吨.Codelco在ventanas的冶炼厂亦受到影响.

停电暴露出智利电网受困于多年来投资不足且常年失修因而十分脆弱的现状.分析师称,智利需花数年时间来修补电网,进而将电力供应面临的风险降至最低.(完)