《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月26日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 82.34 -4.57 -5.26 10346403
搜狐 (SOHU.O) 59.36 +0.54 +0.92 2371394
网易 (NTES.O) 39.25 -2.51 -6.01 1388100
百度 (BIDU.O) 122.56 -0.84 -0.68 11565157
亚信科技 ASIA.O 8.56 +0.51 +6.34 1606643
侨兴环球电话 XING.O 0.83 -0.03 -3.23 228606
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 11.56 -0.15 -1.28 4976083
联电 (UMC.N) 1.88 +0.00 +0.00 644033
日月光 (ASX.N) 4.34 -0.16 -3.56 319442
矽品精密 (SPIL.O) 4.53 -0.08 -1.74 1726756
和信超媒体 (GIGM.O) 0.87 -0.01 -1.41 241263
友达 (AUO.N) 4.08 -0.12 -2.86 258260
中华电信 (CHT.N) 32.65 +0.06 +0.18 113873
台湾国际航电 (GRMN.O) 31.91 +1.17 +3.81 905153
香港
中华网 CHINA.O 1.07 -0.01 -0.93 62106
中国移动 (CHL.N) 49.20 +0.11 +0.22 437248
中国联通 (CHU.N) 20.66 -0.03 -0.14 636892
中国电信 (CHA.N) 65.10 +1.12 +1.75 63733
中芯国际 (SMI.N) 2.47 -0.04 -1.59 53689
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.93 -0.17 -4.15 1864
(完)
--整理 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。