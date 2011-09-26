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亚洲 | 2011年 9月 27日 星期二 07:41 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月26日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 82.34 -4.57 -5.26 10346403

搜狐 (SOHU.O) 59.36 +0.54 +0.92 2371394

网易 (NTES.O) 39.25 -2.51 -6.01 1388100

百度 (BIDU.O) 122.56 -0.84 -0.68 11565157

亚信科技 ASIA.O 8.56 +0.51 +6.34 1606643

侨兴环球电话 XING.O 0.83 -0.03 -3.23 228606

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 11.56 -0.15 -1.28 4976083

联电 (UMC.N) 1.88 +0.00 +0.00 644033

日月光 (ASX.N) 4.34 -0.16 -3.56 319442

矽品精密 (SPIL.O) 4.53 -0.08 -1.74 1726756

和信超媒体 (GIGM.O) 0.87 -0.01 -1.41 241263

友达 (AUO.N) 4.08 -0.12 -2.86 258260

中华电信 (CHT.N) 32.65 +0.06 +0.18 113873

台湾国际航电 (GRMN.O) 31.91 +1.17 +3.81 905153

香港

中华网 CHINA.O 1.07 -0.01 -0.93 62106

中国移动 (CHL.N) 49.20 +0.11 +0.22 437248

中国联通 (CHU.N) 20.66 -0.03 -0.14 636892

中国电信 (CHA.N) 65.10 +1.12 +1.75 63733

中芯国际 (SMI.N) 2.47 -0.04 -1.59 53689

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.93 -0.17 -4.15 1864

(完)

--整理 张涛

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