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亚洲 | 2011年 9月 27日 星期二 07:09 BJT

****主要国家经济指标预测--9月27日****

路透9月27日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0600 瑞士UBS消费指数 8月 -- 1.29

0600 德国GfK消费者信心指数 10月 5.0 5.2

0800 欧元区民间贷款(较上年同期) 8月 +2.4% +2.4%

M3货供额三个月移动平均(较上年同期) -- +2.1%

M3货供额(较上年同期) +1.9% +2.0%

0800 意大利薪资(较前月) 8月 -- 持平

(较上年同期) -- +1.70%

1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 9月 负15 负14

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月24日当周 -- -1.2%

1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 8月 -- 84.8

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月24日当周 -- +4.1%

1300 美国标普/CaseShiller房价指数(较上年同期) 7月 -4.5% -4.5%

经季节调整房价指数(较前月) +0.1% -0.1%

未经季节调整房价指数(较前月) +0.7% +1.1%

1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 9月 -- 负10

1400 美国经济谘商会消费者信心指数 9月 46.0 44.5

2100 韩国央行制造业景气判断指数 9月 -- 80

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0800 意大利消费者信心 9月 98.5 98.5

0800 德国Ifo企业景气判断指数 9月 107.5 106.5

现况指数 117.9 116.0

预期指数 98.0 97.5

1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 8月 -0.43 --

1400 美国新屋销售年率(万户) 8月 29.5 29.5

2100 韩国消费者信心指数 9月 99 -- (完)

--整理 龚芳/田建华; 审校 张荻

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