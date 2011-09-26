主要国家经济指标预测--9月27日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月27日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0600 瑞士UBS消费指数 8月 -- 1.29
0600 德国GfK消费者信心指数 10月 5.0 5.2
0800 欧元区民间贷款(较上年同期) 8月 +2.4% +2.4%
M3货供额三个月移动平均(较上年同期) -- +2.1%
M3货供额(较上年同期) +1.9% +2.0%
0800 意大利薪资(较前月) 8月 -- 持平
(较上年同期) -- +1.70%
1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 9月 负15 负14
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月24日当周 -- -1.2%
1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 8月 -- 84.8
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月24日当周 -- +4.1%
1300 美国标普/CaseShiller房价指数(较上年同期) 7月 -4.5% -4.5%
经季节调整房价指数(较前月) +0.1% -0.1%
未经季节调整房价指数(较前月) +0.7% +1.1%
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 9月 -- 负10
1400 美国经济谘商会消费者信心指数 9月 46.0 44.5
2100 韩国央行制造业景气判断指数 9月 -- 80
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0800 意大利消费者信心 9月 98.5 98.5
0800 德国Ifo企业景气判断指数 9月 107.5 106.5
现况指数 117.9 116.0
预期指数 98.0 97.5
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 8月 -0.43 --
1400 美国新屋销售年率(万户) 8月 29.5 29.5
2100 韩国消费者信心指数 9月 99 -- (完)
--整理 龚芳/田建华; 审校 张荻
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。