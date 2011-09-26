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市场报道 | 2011年 9月 27日 星期二 07:42 BJT

《美债周二展望》关注两年期公债标售,消费者信心指数及欧洲问题进展

* 美联储推出卖短买长计划後美国将进行首次两年期公债标售

* 消费者信心指数可能触及周期低点

* 密切关注有关欧元区救助基金的讨论

路透纽约9月26日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出卖短债买长债计划後的首次两年期公债标售,以及消费者信心报告将影响周二公债价格走势.

欧元区决策者控制希腊债务问题的最新努力亦可能影响美债价格.

有关欧洲正准备将欧洲金融稳定机构(EFSF)杠杆化的暗示将有利于股票和大宗商品等风险资产,而不利于美债等避险资产.

相反,若有反对上述举措的声明出炉,将打压风险资产,并提振美债等避险资产的需求.

"最大的潜在冲击可能来自欧洲,"Decision Economics资深分析师Pierre Ellis表示.

德国总理梅克尔料将赢得9月29日关于欧元区救助基金的投票,继欧盟领导人7月达成协议後,此次投票旨在赋予EFSF更大力量.

"如果关于改变EFSF的投票失败,可能出现真正的问题,美债收益率(殖利率)可能将下降."Ellis说.

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