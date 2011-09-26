《美债周二展望》关注两年期公债标售,消费者信心指数及欧洲问题进展

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 美联储推出卖短买长计划後美国将进行首次两年期公债标售
* 消费者信心指数可能触及周期低点
* 密切关注有关欧元区救助基金的讨论
路透纽约9月26日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出卖短债买长债计划後的首次两年期公债标售,以及消费者信心报告将影响周二公债价格走势.
欧元区决策者控制希腊债务问题的最新努力亦可能影响美债价格.
有关欧洲正准备将欧洲金融稳定机构(EFSF)杠杆化的暗示将有利于股票和大宗商品等风险资产,而不利于美债等避险资产.
相反,若有反对上述举措的声明出炉,将打压风险资产,并提振美债等避险资产的需求.
"最大的潜在冲击可能来自欧洲,"Decision Economics资深分析师Pierre Ellis表示.
德国总理梅克尔料将赢得9月29日关于欧元区救助基金的投票,继欧盟领导人7月达成协议後,此次投票旨在赋予EFSF更大力量.
"如果关于改变EFSF的投票失败,可能出现真正的问题,美债收益率(殖利率)可能将下降."Ellis说.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选