〔韩国财政〕2012年预算支出将成长5.5%,着重就业成长--企划财政部

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透首尔9月27日电---韩国政府周二提议2012年政府支出成长5.5%,和今年预算增幅一致,而当中将有更多资金用于社会福利及教育;明年韩国将迎来多场重要选举.
韩国企划财政部表示,明年预算总额为326.1万亿(兆)韩元,今年预算则为309.1万亿;此提案尚有待国会通过.
"2012预算重点在于就业成长,希望能在2013年达成财政平衡."企划财政部在一份声明中指出.
2012年预算案中最大支出项目为社会福利、公共医疗及劳动市场,比重达30%,金额成长6.4%至92万亿韩元,今年增幅为6.3%.
企划财政部准备在9月30日将此预算案送交国会.(完)
--编译 张明钧;审校 张荻
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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