〔韩国财政〕2012年预算支出将成长5.5%,着重就业成长--企划财政部

路透首尔9月27日电---韩国政府周二提议2012年政府支出成长5.5%,和今年预算增幅一致,而当中将有更多资金用于社会福利及教育;明年韩国将迎来多场重要选举.

韩国企划财政部表示,明年预算总额为326.1万亿(兆)韩元,今年预算则为309.1万亿;此提案尚有待国会通过.

"2012预算重点在于就业成长,希望能在2013年达成财政平衡."企划财政部在一份声明中指出.

2012年预算案中最大支出项目为社会福利、公共医疗及劳动市场,比重达30%,金额成长6.4%至92万亿韩元,今年增幅为6.3%.

企划财政部准备在9月30日将此预算案送交国会.(完)