〔中港个股〕工行拟新增发行至多700亿元次级债以补充资本(更新版)

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路透上海9月27日电---面对巨大的资本压力,全球市值最大的银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)拟再度经由发债融资.该行周二发布董事会公告称,拟新增发行不超过700亿元人民币次级债,期限不短于五年,用于补充资本.

刊登在上海证券交易所网站的公告并称,本次发行次级债券决议将自股东大会批准之日起生效,有效期至2012年6月30日.

中国央行持续的紧缩政策使得大型金融机构存款准备金率攀至21.5%的历史高位,加上资本充足率、存贷比日均考核,以及金融脱媒等多重压力来袭,金融机构纷纷通过发债等多种渠道进行融资.

近期还将有国开行[CHDB.UL]、交通银行(3328.HK)(601328.SS)等多家金融机构将发行次级债.

工行今年6月曾在银行间簿记建档发行了380亿元20年期单一品种固息次级债,票面年利率5.56%;原定15年期品种未发行,以迎合保险机构等投资者的需求.[ID:nCN1129230]

据工行中报,截至6月末,该行资本充足率12.33%,比上年末上升0.06个百分点,核心资本充足率9.82%,比上年末下降0.15个百分点.[ID:nCN1923639]

工行A股周一收报3.95元,过去一个月跌逾5%.(完)