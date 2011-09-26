〔中港个股〕工行拟新增发行至多700亿元次级债以补充资本(更新版)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(新增更多背景)
路透上海9月27日电---面对巨大的资本压力,全球市值最大的银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)拟再度经由发债融资.该行周二发布董事会公告称,拟新增发行不超过700亿元人民币次级债,期限不短于五年,用于补充资本.
刊登在上海证券交易所网站的公告并称,本次发行次级债券决议将自股东大会批准之日起生效,有效期至2012年6月30日.
中国央行持续的紧缩政策使得大型金融机构存款准备金率攀至21.5%的历史高位,加上资本充足率、存贷比日均考核,以及金融脱媒等多重压力来袭,金融机构纷纷通过发债等多种渠道进行融资.
近期还将有国开行[CHDB.UL]、交通银行(3328.HK)(601328.SS)等多家金融机构将发行次级债.
工行今年6月曾在银行间簿记建档发行了380亿元20年期单一品种固息次级债,票面年利率5.56%;原定15年期品种未发行,以迎合保险机构等投资者的需求.[ID:nCN1129230]
据工行中报,截至6月末,该行资本充足率12.33%,比上年末上升0.06个百分点,核心资本充足率9.82%,比上年末下降0.15个百分点.[ID:nCN1923639]
工行A股周一收报3.95元,过去一个月跌逾5%.(完)
--发稿 曾菱; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选