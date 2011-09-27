版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 27日 星期二 08:30 BJT

〔中国新债〕中国铁建国庆节後将发行75亿元七年期中期票据--IFR

路透9月27日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国工程承包商--中国铁建股份(601186.SS)(1186.HK)，已委任中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)簿记建档发行并主承销总额达75亿元人民币（11.7亿美元）7年期中期票据。

中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)将担任联席主承销商。

接近交易人士表示，是次交易将于国庆节後进行，票据和发行人信用等级同为AAA级。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)

--整理 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐