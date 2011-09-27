〔中国新债〕中国铁建国庆节後将发行75亿元七年期中期票据--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透9月27日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国工程承包商--中国铁建股份(601186.SS)(1186.HK)，已委任中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)簿记建档发行并主承销总额达75亿元人民币（11.7亿美元）7年期中期票据。
中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)将担任联席主承销商。
接近交易人士表示，是次交易将于国庆节後进行，票据和发行人信用等级同为AAA级。(完)
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--整理 张喜良
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)