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亚洲 | 2011年 9月 27日 星期二 07:41 BJT

〔韩国数据〕9月消费者信心持稳于六个月低点,通胀预期上升--央行

路透首尔9月27日电---韩国央行周二公布的数据显示,韩国民众9月通胀预期上升,而消费者信心持于六个月最低水准.

韩国央行称,9月消费者对未来12个月通胀率的预期从8月的4.2%升至4.3%.

央行称,9月消费者信心指数KRCONS=ECI持稳于99.该指数低于100意味着,预计未来经济和生活状况将恶化的消费者人数多于预计状况将改善的消费者.(完)

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--编译 杜明霞;审校 张涛

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