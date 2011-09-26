〔韩国数据〕9月消费者信心持稳于六个月低点,通胀预期上升--央行

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔9月27日电---韩国央行周二公布的数据显示,韩国民众9月通胀预期上升,而消费者信心持于六个月最低水准.
韩国央行称,9月消费者对未来12个月通胀率的预期从8月的4.2%升至4.3%.
央行称,9月消费者信心指数KRCONS=ECI持稳于99.该指数低于100意味着,预计未来经济和生活状况将恶化的消费者人数多于预计状况将改善的消费者.(完)
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--编译 杜明霞;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。