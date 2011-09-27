〔全球经济〕财务大臣安住淳:日本可能分担希腊纾困计划部分负担

路透东京9月27日电---日本财务大臣安住淳周二表示,如果欧洲拟出合理的计画,他不排除日本分担希腊纾困计画部分负担的可能性.

安住淳在内阁会议後对记者表示,首先要求每个国家必须致力于执行欧洲峰会在7月21日会议上所同意的事.

他并表示,他预期日本当前财年的第三度预算(用来支应3月11日地震和海啸的重建资金)将超过11兆(万亿)日圆(1,440亿美元).(完)