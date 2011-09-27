〔全球经济〕财务大臣安住淳:日本可能分担希腊纾困计划部分负担

美国股市：开盘走低，受政治不确定性打压
路透2月6日 - 美国股市周一开盘走低，因上周发布强劲的就业报告后投资者寻找新的刺激因素，同时特朗普总统政策的不确定性继续打压市场。
路透东京9月27日电---日本财务大臣安住淳周二表示,如果欧洲拟出合理的计画,他不排除日本分担希腊纾困计画部分负担的可能性.
安住淳在内阁会议後对记者表示,首先要求每个国家必须致力于执行欧洲峰会在7月21日会议上所同意的事.
他并表示,他预期日本当前财年的第三度预算(用来支应3月11日地震和海啸的重建资金)将超过11兆(万亿)日圆(1,440亿美元).(完)
--编译 戴素萍;审校 张涛
路透2月6日 - 美国股市周一开盘走低，因上周发布强劲的就业报告后投资者寻找新的刺激因素，同时特朗普总统政策的不确定性继续打压市场。
路透2月6日 - 高端珠宝商蒂芙尼(Tiffany) 周日表示，在公司公布了令人失望的财报后，执行长Frederic Cumenal已辞职下台。
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。