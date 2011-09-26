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市场报道 | 2011年 9月 27日 星期二 07:47 BJT

〔美国政经〕参议院通过避免政府关门的议案,仍需众议院批准

路透华盛顿9月26日电---美国参议院周一在最後时刻通过了一份议案,既避免了政府停摆,也令近期受灾民众可以获得数十亿美元计的援助资金.

投票结果为79对12,民主党占多数席位的参议院通过了该议案,这样在新财年于周六开始後,政府可以继续运作.

议案还须获得共和党占多数席位的众议院通过.众议院或将于本周稍晚批准该议案.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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