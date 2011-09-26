〔美国政经〕参议院通过避免政府关门的议案,仍需众议院批准

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿9月26日电---美国参议院周一在最後时刻通过了一份议案,既避免了政府停摆,也令近期受灾民众可以获得数十亿美元计的援助资金.
投票结果为79对12,民主党占多数席位的参议院通过了该议案,这样在新财年于周六开始後,政府可以继续运作.
议案还须获得共和党占多数席位的众议院通过.众议院或将于本周稍晚批准该议案.(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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