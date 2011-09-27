〔中国基金〕证监会草拟分级基金审核指引,限定初始杠杆率--报载

路透上海9月27日电---中国证券报周二引述中国证监会相关负责人称,日前草拟的《分级基金产品审核指引》已明确,目前国内仅发展融资模式分级基金,并限定分级份额初始杠杆率.

报导指出,该指引自周一起向基金管理公司及托管银行徵求意见.该负责人称,目前仅发展融资模式分级基金,暂不受理三级及三级以上子份额分级基金、可分离金融衍生品分级基金和分级ETFs等复杂的分级基金.为降低A类份额风险,分开募集的分级基金仅限于债券型分级基金.

分级基金是指通过事先约定基金风险收益分配,将母基金份额分为预期风险收益不同的子份额,可将其中部分或全部类别份额上市交易的结构化证券投资基金.分级基金是创新基金产品,此前有关部门没有发布过相关审核指引.

指引称,分级基金产品设计应遵循结构简单、风险可控、风险收益相匹配和充分揭示风险原则.分级基金需限定分级份额初始杠杆率,其中,债券型分级基金不超过10/3倍,股票型分级基金不超过2倍.无固定分级运作期限的分级基金需限定分级份额最高杠杆率,债券型分级基金不超过8倍,股票型分级基金不超过6倍.

上述人士还表示,下一步证监会将结合徵求意见情况,对该指引进一步修改完善後发布实施,已发行或在审产品不受该指引约束,但新申请的产品将完全按照该指引运行.

截至上周五(23日),36家基金管理公司已管理或申请募集分级基金,证监会已核准28只,在审30只.已上市交易的分级基金21只,上市份额资产规模368亿元人民币.

经过杠杆放大之後,分级基金的日间波动剧烈程度令业界瞩目.例如债券分级基金博时裕祥B的净值在9月15日当天下跌了13.57%,9月16日裕祥B又大跌6.77%.但之後的9月19日,该基金又大涨25.90%.

虽然分级基金的高杠杆部分净值表现均不佳,但在二级市场,分级债基和分级股基却遭到了投资者区别对待,部分分级债基上市首日即跌停,而分级股基却普遍出现高溢价,主要是投资者在搏股指反弹时能获得更多收益.(完)