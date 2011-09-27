〔中国能源〕清洁发展机制项目合作国内重点为开发利用新能源等--发改委

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透北京9月27日电---为进一步推进清洁发展机制项目在中国有序开展,国家发改委等四部委近日发布有关办法,提出清洁发展机制项目合作在中国的重点为节约能源和提高能源效率、开发利用新能源和可再生能源、回收利用甲烷.
该《清洁发展机制项目运行管理办法》(修订)并规定,清洁发展机制项目因转让温室气体减排量所获得的收益归国家和项目实施机构所有,其他机构和个人不得参与减排量转让交易额的分成.
此外,国家从清洁发展机制项目减排量转让交易额收取的资金,用于支持与应对气候变化相关的活动,由中国清洁发展机制基金管理中心根据《中国清洁发展机制基金管理办法》收取。
清洁发展机制是发达国家缔约方为实现温室气体减排义务与发展中国家缔约方进行项目合作的机制.通过项目合作,促进公约目标实现,并协助发展中国家缔约方实现可持续发展,及发达国家实现量化限制和减少温室气体排放的承诺.
刊登在发改委网站的公告称,该办法自发布之日起施行,而2005年10月12日施行的《清洁发展机制项目运行管理办法》同时废止.
中国此前提出目标,到2020年单位GDP二氧化碳排放要比2005年下降40%-45%.(完)
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--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)