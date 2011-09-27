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亚洲 | 2011年 9月 27日 星期二 08:32 BJT

更正:〔全球贵金属〕9月26日止SPDR黄金持仓减少,iShares白银持仓增加

(更正:因英文有误,iShares白银持仓应为"增加",非"持平")

路透9月27日电---全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周一的黄金持仓量较周五减少0.44%,全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)的白银持仓量增加0.87%.

以下为两支ETF的持仓量及变化情况:

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 40,084,643.0 9月26日 40,259,832.5 9月23日 -175,189.4 -0.44%

iShares 320,054,185.9 9月26日 317,279,386.0 9月23日 2,774,799.9 +0.87%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)

--编译 杜明霞;审校 张荻

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

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