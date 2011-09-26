《中国报摘》--中国证券报9月27日

* 头版头条:

--中国多家券商基金仓位测算报告显示,9月以来,尽管A股不断下跌,但开放式股票型基金仓位不断攀升,显示开放式股票型基金在9月主动小幅加仓.

* 其他:

--央行货币政策委员会委员李稻葵表示,如果改革进行顺利,未来五年内人民币将成为完全可兑换货币.

--证监会有关部门负责人表示,日前草拟的《分级基金产品审核指引》明确,目前仅发展融资模式分级基金,限定分级份额初始杠杆率.该指引自26日起向基金管理公司及托管银行徵求意见.

--证监会公告显示,上周共有三只基金递交了募集申请,分别是广发基金的纳斯达克100指数基金(QDII)、平安大华基金的策略先锋混合型基金以及国投瑞银的亚太房地产收益基金(QDII).

--中国建筑(601668.SS)称,公司近期获得多项重大项目,金额共计249亿元人民币,占公司2010年度经审计营业收入的6.7%.

--路桥建设600263.SS公告称,母公司中交股份(1800.HK)换股吸收合并路桥建设的申请获证监会有条件通过,中交股份拟用首发A股中的一部分用于换股吸收合并路桥建设,换股价格为14.50元/股.

--中铁二局(600528.SS)公告,公司收到七宗项目的中标通知书,累计中标金额为25.42亿元.截至9月24日,本年度公司累计中标工程93项,中标金额279.51亿元.(完)

--整理 曾菱; 审校 张喜良