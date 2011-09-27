《全球主要国家债券发行预告》--9月27日-10月4日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
(除特别说明外,均为GMT时间)
9月27日(二)
东京--日本标售两年期公债(0130).
罗马--意大利财政部标售零息债券(CTZ),认购截至0900GMT.
华盛顿--美国财政部标售两年期公债.
9月28日(三)
法兰克福--德国标售约60亿欧元、2016年10月14日到期的五年期公债(Bobl).
罗马--意大利财政部标售2019年9月15日到期的欧元区指数挂勾固息债券(BTPei),认购截至0900GMT.
华盛顿--美国财政部标售五年期公债.
9月29日(四)
罗马--意大利财政部标售固息债券(BTP)及欧元银行间拆放款利率(Euribor)挂勾浮息债券(CCTeu),认购截至0900GMT.
华盛顿--美国财政部标售七年期公债.
9月30日(五)
主要国家暂无发债计画.
10月3日(一)
主要国家暂无发债计画.
10月4日(二)
东京--日本标售10年期公债(0130).
伦敦--英国标售票息为3.75%、2021年到期的公债.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 杜明霞
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)