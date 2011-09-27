《欧美金融市场假期一览表》--9月27日-12月31日

标题新闻：德国可以在不违反本国法律和欧盟债务规定的情况下，增加公共投资来提振成长-研究
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欧洲和美国金融市场假期如下:
10月10日(周一)--加拿大
11月24日(周四)--美国
12月26日(周一)--加拿大、美国、法国、德国、瑞士、英国
12月27日(周二)--英国
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)
浏览原文请点选[HOL1/DIARY][HOL3/DIARY].参考其他区域休假安排,请点选[HOL2/DIARY]亚洲假期或[HOL/DIARY]世界假期.所有中文版假期安排,请点选[HOL/CN]
--整理 郑茵
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整体乾散货运价指数 下跌17点，或2.26%，报735点，为9月5日以来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
路透柏林2月6日 - 德国总理梅克尔周一表示，她反对单边实施进口关税措施，她并称若美国新政府支持这类保护主义措施，德国将必须就如何回应做出决策。