《欧美金融市场假期一览表》--9月27日-12月31日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型和较小型船舶运价回落

整体乾散货运价指数 下跌17点，或2.26%，报735点，为9月5日以来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。