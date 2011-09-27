《新兴市场重要经济事件预告》--9月27日-10月4日

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9月27日(二)

首尔--韩国央行公布8月议息会议记录(0700).

曼谷--泰国副总理兼商务部长Kittirat Na Ranong在"新政府下的泰国经济"研讨会上致开幕辞(0700).

布加勒斯特--罗马尼亚央行发布月度公告的最终版本.

布达佩斯--匈牙利总理Viktor Orban Gyorgy Matolcsy向议会执政党团体陈述2012年度预算草案.

塔林--爱沙尼亚议会对欧洲金融稳定机构(EFSF)协议进行初审.

伯拉第斯拉瓦--欧洲央行管委会成员马库赫向斯洛伐克央行提交国内生产总值(GDP)增速、通胀和经常帐的新预估值,并就斯洛伐克和欧元区的现状和前景发表评论(1100).

日内瓦 --世界贸易组织(WTO)争端解决机构会议.

9月28日(三)

首尔--韩国企划财政部长官朴宰完会晤中国国家发展和改革委员会主任张平,讨论一系列全球及双边经济议题(0530).

新德里--印度财长慕克吉主持高级官员会议,评估企业及行业领袖对改善经济建议的进展.

伊斯坦布尔--土耳其总理埃尔多安(Tayyip Erdogan)、副总理Minister Ali Babacan和央行总裁Erdem Basci出席伊斯坦布尔金融峰会.

海牙--肯尼亚财长Uhuru Kenyatta就该国选举後出现的暴力事件在国际刑事法庭出庭作证(1230).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)对毛里塔尼亚和几内亚进行贸易政策评估(至9月30日).

坎昆--墨西哥央行总裁卡斯腾斯在金融包容性联盟(Alliance for Financial Inclusion)组织的会议发表主旨演讲(1400).

9月29日(四)

首尔--韩国央行公布货币政策报告(0500).

布加勒斯特--罗马尼亚央行举行议息会议.

台北--台湾中央银行第三季理监事会议(0900).

布达佩斯--匈牙利经济学家与央行总裁Andras Simor举行会议(至9月30日).

蒙得维的亚--乌拉圭央行货币政策委员会召开议息会议.

9月30日(五)

菲律宾马卡迪--菲律宾央行总裁泰谭柯召开经济简布会.

布拉格--捷克央行公布9月22日会议记录.

日内瓦--世界贸易组织争端解决机构会议--特别会期.

10月2日(日)

多哈--卡塔尔财长Youssef Hussain Kamal为中东及北非(MENA)投资管理论坛举行开幕式.

匈牙利塞格德--匈牙利经济学家年度会议.

10月3日(一)

卢森堡---欧元集团会议.

墨西哥市--墨西哥央行宣布对未来几年增长和通胀预估的月度银行家调查结果(1400).

10月4日(二)

华沙--波兰央行货币政策委员会会议(至10月5日).

布达佩斯--匈牙利央行举行会议,无利率决定公布.

卢森堡--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)