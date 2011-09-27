〔韩国股市〕寄望欧债危机进展提振韩股开高3%,炼油股和银行股大涨

美国股市：开盘走低，受政治不确定性打压
路透2月6日 - 美国股市周一开盘走低，因上周发布强劲的就业报告后投资者寻找新的刺激因素，同时特朗普总统政策的不确定性继续打压市场。
路透首尔9月27日电---韩国股市周二开盘上涨,追随隔夜美股涨势,因寄望欧洲政界将找到削减希腊债务和支撑欧洲银行业的方法,市场人气因此获得提振.
包括KB金融集团(105560.KS)和SK Innovation(096770.KS)在内的银行股和炼油股大幅上涨,支撑股市.
0005GMT时,韩国股市综合股价指数(KOSPI).KS11上涨3.39%至1,708.79点.(完)
--编译 兰秀娟;审校 李爽
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路透2月6日 - 高端珠宝商蒂芙尼(Tiffany) 周日表示，在公司公布了令人失望的财报后，执行长Frederic Cumenal已辞职下台。
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。