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市场报道 | 2011年 9月 27日 星期二 08:20 BJT

〔韩国股市〕寄望欧债危机进展提振韩股开高3%,炼油股和银行股大涨

路透首尔9月27日电---韩国股市周二开盘上涨,追随隔夜美股涨势,因寄望欧洲政界将找到削减希腊债务和支撑欧洲银行业的方法,市场人气因此获得提振.

包括KB金融集团(105560.KS)和SK Innovation(096770.KS)在内的银行股和炼油股大幅上涨,支撑股市.

0005GMT时,韩国股市综合股价指数(KOSPI).KS11上涨3.39%至1,708.79点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 李爽

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