《美国个股焦点》伯克希尔哈撒韦意外宣布股票回购计划,股价应声上扬

美国股市：开盘走低，受政治不确定性打压
路透2月6日 - 美国股市周一开盘走低，因上周发布强劲的就业报告后投资者寻找新的刺激因素，同时特朗普总统政策的不确定性继续打压市场。
* 将回购A类股和B类股
* 回购股票或花费数以十亿美元计的资金
* 投资者称股票已被低估数月
* 股价上扬逾8%
记者 Ben Berkowitz
路透9月26日电---投资大亨亿万富翁巴菲特祭出史无前例举措,麾下伯克希尔哈撒韦(BRKa.N)将发起股票回购计划.此前长达数月时间,投资者都在抱怨股票价值被低估.
长期以来巴菲特一直不愿回购股票,称他宁愿用富馀资金去收购其他公司,提高自己公司的利润率.
然而一些长线投资者称,最近伯克希尔哈撒韦的股价处于一代人以来的最低位,甚至那些谨慎看待该股的分析师也表示这样的价格很有吸引力.
巴菲特在今年2月致股东的一封信中夸耀说,"过去40年,伯克希尔没有花过一分钱来支付股息或回购股票."但该公司周一表示愿意回购股票,支付价格最多可比账面价值高出10%.
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路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。