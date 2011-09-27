《美国个股焦点》伯克希尔哈撒韦意外宣布股票回购计划,股价应声上扬

* 将回购A类股和B类股

* 回购股票或花费数以十亿美元计的资金

* 投资者称股票已被低估数月

* 股价上扬逾8%

记者 Ben Berkowitz

路透9月26日电---投资大亨亿万富翁巴菲特祭出史无前例举措,麾下伯克希尔哈撒韦(BRKa.N)将发起股票回购计划.此前长达数月时间,投资者都在抱怨股票价值被低估.

长期以来巴菲特一直不愿回购股票,称他宁愿用富馀资金去收购其他公司,提高自己公司的利润率.

然而一些长线投资者称,最近伯克希尔哈撒韦的股价处于一代人以来的最低位,甚至那些谨慎看待该股的分析师也表示这样的价格很有吸引力.