《中国已公布新股发行上市日程表》--9月27日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
新股申购：
----------------------------------------------------------------------------------------------
网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
9/27 沪 中国水电 780669 300,000 4.50-4.80 15-16 中信建投 9/30
中银国际
9/27 深 联建光电 300269 1,840 20.00 38.31 东方证券 9/30
9/27 深 中威电子 300270 1,000 35.00 42.68 国信证券 9/30
10/10 深 永大集团 002622 不超过3,800 -- -- 广发证券 10/13
10/10 深 紫光华宇 300271 不超过1,850 -- -- 国信证券 10/13
新股上市:
----------------------------------------------------------------------------------------------
上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
9/27 深 兴源过滤 (300266.SZ) 1,120 26.00 38.81 中信建投
9/27 深 尔康制药 (300267.SZ) 3,680 17.97 49.92 西部证券
9/27 深 万福生科 (300268.SZ) 1,360 25.00 33.78 平安证券
*9/28 沪 长城汽车 (601633.SS) *24,424.3 13.00 14.94 国泰君安
-- 沪 丰林集团 601996 -- 14.00 29.17 恒泰证券
-- 深 瑞和股份 002620 -- 30.00 40.00 太平洋证券
-- 深 大连三垒 002621 -- 24.00 36.92 平安证券
-- 深 巨龙管业 002619 -- 16.15 34.36 长城证券
-- 深 亚 玛 顿 002623 -- 38.00 28.36 中投证券 9/29
注: 1. 本表包括新股发行及上市.
2. *代表新增内容.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)