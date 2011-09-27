〔中国个股〕中国建筑新获10个项目总额249亿元,达去年营收的6.7%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透上海9月27日电---中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周二公告称,近期获得10个建筑施工项目,项目总额达249亿元人民币,达去年公司营业收入的6.7%.
其中,公司旗下第八工程局获得盘锦志高文化科技动漫产业园项目,项目金额达80亿元,其它获得的项目还包括新疆嘉润资源控股500KA系列项目,上海尚海湾二期及阳光滨江中心项目等.
该公司1-8月建筑业务新签合同额为5,437亿元,同比增长55.6%;施工面积43,437万平方米,增长37.8%;新开工面积12,207万平方米,同比增27.2%;竣工面积1,953万平方米,同比增16.4%.[ID:nCN1963601]
中国建筑周一收报3.38元,过去一个月累计下跌5.32%.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 张喜良
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)