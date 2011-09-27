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亚洲 | 2011年 9月 27日 星期二 08:26 BJT

〔中国个股〕中国建筑新获10个项目总额249亿元,达去年营收的6.7%

路透上海9月27日电---中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周二公告称,近期获得10个建筑施工项目,项目总额达249亿元人民币,达去年公司营业收入的6.7%.

其中,公司旗下第八工程局获得盘锦志高文化科技动漫产业园项目,项目金额达80亿元,其它获得的项目还包括新疆嘉润资源控股500KA系列项目,上海尚海湾二期及阳光滨江中心项目等.

该公司1-8月建筑业务新签合同额为5,437亿元,同比增长55.6%;施工面积43,437万平方米,增长37.8%;新开工面积12,207万平方米,同比增27.2%;竣工面积1,953万平方米,同比增16.4%.[ID:nCN1963601]

中国建筑周一收报3.38元,过去一个月累计下跌5.32%.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 张喜良

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