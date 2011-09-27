〔中港个股〕中国平安称经营状况正常,没有应披露而未披露信息

路透上海9月27日电---针对上日公司A股和H股股价双双大跌,中国第二大寿险公司--中国平安保险(集团)股份有限公司(601318.SS)周二刊登公告称,公司经营状况正常,财务稳健,目前没有应批露而未披露的信息.

一些媒体及投资者对平安公司股价大跌原因有种种猜测,例如投资富通亏损扩大,拟再融资等.中国平安(2318.HK)申明,公司核心业务稳定发展,中国平安及控股子公司的偿付能力完全符合监管要求.

周一平保H股收报42.5港元,跌13.71%,盘中曾重挫逾15%,下探至41.75的两年半低位.大市恒生指数.HSI则收低1.48%.其A股中国平安(601318.SS)亦跌9.58%,报34.37元人民币.

中国平安发言人盛瑞生昨对路透表示,不清楚股价下跌原因,而公司现时没有再融资的计划.有分析师指出,平安股价大跌可能与基金沽货以锁定获利或者套现有关.(完)