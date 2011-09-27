〔中港个股〕中国平安称经营状况正常,没有应披露而未披露信息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透上海9月27日电---针对上日公司A股和H股股价双双大跌,中国第二大寿险公司--中国平安保险(集团)股份有限公司(601318.SS)周二刊登公告称,公司经营状况正常,财务稳健,目前没有应批露而未披露的信息.
一些媒体及投资者对平安公司股价大跌原因有种种猜测,例如投资富通亏损扩大,拟再融资等.中国平安(2318.HK)申明,公司核心业务稳定发展,中国平安及控股子公司的偿付能力完全符合监管要求.
周一平保H股收报42.5港元,跌13.71%,盘中曾重挫逾15%,下探至41.75的两年半低位.大市恒生指数.HSI则收低1.48%.其A股中国平安(601318.SS)亦跌9.58%,报34.37元人民币.
中国平安发言人盛瑞生昨对路透表示,不清楚股价下跌原因,而公司现时没有再融资的计划.有分析师指出,平安股价大跌可能与基金沽货以锁定获利或者套现有关.(完)
--发稿 林琦; 审校 曾祥进
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)