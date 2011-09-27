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亚洲 | 2011年 9月 27日 星期二 08:35 BJT

〔芝加哥期市〕小麦和玉米期货因供应忧虑升1%,大豆期货持稳

路透新加坡9月27日电---美国小麦和玉米期货周二延续涨势,升近1%,美元走软以及供应趋紧的利多基本面予以支撑.大豆则在亚洲早盘基本持平.

小麦期货上扬,因美国南部大平原地区冬小麦种植带天气乾旱,且投资者对CBOT小麦空头回补也予以支撑.

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