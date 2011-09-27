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市场报道 | 2011年 9月 27日 星期二 08:34 BJT

〔中国新债〕铁道部200亿元双品种企业债将于周三招标发行--IFR

路透9月27日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国铁道部今年第一期总额200亿元人民币（31.3亿美元）的双品种企业债券发行日程表略有调整，料将于9月28日(周三)公开招标发行。

此前接近交易人士曾表示，本期债券7年期品种和20年期品种将各发行100亿元。国泰君安将担任是次交易牵头主承销商，中金、宏源证券000562.SZ、银河证券、中德证券和中投证券位列主承销。中诚信给予发行人和债券的评级均为AAA级。

此外，中信证券(600030.SS)将牵头主承销铁道部第二期企业债的发行，具体发行金额将视第一期发行情况而定。(完)

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--整理 张喜良

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