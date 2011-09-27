《中国报摘》--其他报纸重要消息9月27日(I)

**上海证券报**

--上海市金融办主任方星海表示,为加快人民币国际化进程,上海将在央行指导下成立人民币投贷基金,在境外进行投资与贷款.其管理公司已下设于上海国际集团,目前尚未开始募集.

--汉口银行昨日召开股东大会,审议通过了《关于申请在中国境内首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》,及其他与上市有关的议案.业内人士推算,其IPO融资额至少在50亿元人民币以上.

--近日上海市财政、上海国际集团各出资5亿元组建了上海国际创业投资有限公司,将以节能环保等七大新兴产业的中小企业为主要服务对象,重点关注本市张江、紫竹、杨浦等各科技园内中小企业.

--阿里巴巴旗下的互联网基础设施服务供应商HiChina(万网)拟赴美独立上市.

--方大特钢(600507.SS)公告称,去年初计划增发股权以收购的沈阳炼焦煤气公司,因受行业因素影响,未来经营业绩的稳定性存在较大不确定性,因此决定终止本次增发事宜.

--从农业部获悉,《全国农垦经济和社会发展第十二个五年规划》已正式发布."十二五"(2011-2015年)期间,农垦生产总值年均增长9%,到2015年末,农垦生产总值达到5,200亿元.其中,二、三产业增加值占农垦生产总值比重提高8个百分点.

**人民日报**

--国务院日前印发的中国老龄事业发展"十二五"规划提出,中国将统筹发展机构养老服务,十二五期间新增各类养老床位342万张.从2011年到2015年,全国60岁以上老年人将由1.78亿增加到2.21亿,老年人口比重将由13.3%增加到16%.

--上海"染色馒头"案一审宣判,主犯被判处有期徒刑9年,并处罚金65万元.

--投资87亿多元建设的甘肃省天水至定西段高速公路,正式通车不久,部分路面竟出现大面积坑槽塌陷,不得不进行返修.专家表示,一条如此重要的高速路,通车不久就大修,其负面影响是很大的.核心问题恐怕还是监管责任.有关方面应正视问题,深入调查.

--为进一步推进清洁发展机制项目在中国有序开展,国家发改委等四部委近日发布有关办法,提出清洁发展机制项目合作在中国的重点为节约能源和提高能源效率、开发利用新能源和可再生能源、回收利用甲烷.

**21世纪经济报 道**

--中国首家保险救援集团--中国保险救援集团副总裁付鹏表示,公司已经获得外资风投的资金注入,并将赴港上市提上公司日程.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 曾菱/沈燕; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

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