〔中国新股〕长城汽车回归A股,2.44亿新股周三起将在上交所上市

路透上海9月27日电---中国长城汽车股份有限公司(2333.HK)周二宣布,其A股首次公开发行(IPO)中网上资金申购的2.44亿股股票将于周三(9月28日)起上市交易.

刊登在上海证券交易所的公告称,上述股票将在上海证券交易所上市,证券简称"长城汽车",证券代码(601633.SS).

是次长城汽车A股IPO发行约3.04亿股A股,占发行後总股本的10.01%;发行价格为13元人民币/股,对应的市盈率为14.94倍;筹资额达39.55亿元.

长城汽车是国内主要运动型多功能车(运动休旅车,SUV)生产商.2010年公司SUV销量为13.7万辆,市场占有率为11.3%,重新问鼎SUV销量第一位.是次募资将用于七项汽车核心零部件生产项目.

长城汽车H股周一收报8.63港元,过去一个月累计下跌0.94%.(完)

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