〔中国新股〕长城汽车回归A股,2.44亿新股周三起将在上交所上市

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透上海9月27日电---中国长城汽车股份有限公司(2333.HK)周二宣布,其A股首次公开发行(IPO)中网上资金申购的2.44亿股股票将于周三(9月28日)起上市交易.
刊登在上海证券交易所的公告称,上述股票将在上海证券交易所上市,证券简称"长城汽车",证券代码(601633.SS).
是次长城汽车A股IPO发行约3.04亿股A股,占发行後总股本的10.01%;发行价格为13元人民币/股,对应的市盈率为14.94倍;筹资额达39.55亿元.
长城汽车是国内主要运动型多功能车(运动休旅车,SUV)生产商.2010年公司SUV销量为13.7万辆,市场占有率为11.3%,重新问鼎SUV销量第一位.是次募资将用于七项汽车核心零部件生产项目.
长城汽车H股周一收报8.63港元,过去一个月累计下跌0.94%.(完)
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--发稿 周晓峰; 审校 曾祥进
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* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)