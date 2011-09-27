版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 27日 星期二 08:43 BJT

〔标题新闻〕菲律宾证交所称周二因缺少清算设备而暂停交易,政府机构和央行受台风影响关闭

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E7KR00B]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐