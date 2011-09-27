《全球重要经济事件一览表》--9月27日-10月4日

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9月27日(二)

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.

柏林--英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森发表演讲(0730).

伦敦--英国央行MPC委员威尔(Martin Weale)发表银行业危机与衰退研究论文(0900).

哥德堡--瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak参加有关房屋市场的活动(0710).

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Karolina Ekholm参加欧洲国家大使代表会议,会议由欧盟轮值主席国波兰组织(0730).

奥斯陆--瑞典央行副总裁Lars Nyberg在一个有关金融业宏观监管的会议上发表演讲(0915).

伯拉第斯拉瓦--欧洲央行管委会成员马库赫向斯洛伐克央行提交国内生产总值(GDP)增速、通胀和经常帐的新预估值,并就斯洛伐克和欧元区的现状和前景发表评论(1100).

佛罗里达州杰克逊维尔--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表有关美国经济的讲话(1630).

温哥华--加拿大央行副总裁Tiff Macklem在加拿大全国保险会议上发表演讲(2040).

达拉斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表演讲,题为"对不同意见的解释:我为什麽不同意卖短债买长债"(1720).

9月28日(三)

斯德哥尔摩--美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在瑞典银行经济展望研讨会上发表讲话(1840).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)检视毛里塔尼亚和几内亚的贸易政策(至9月30日).

巴塞尔--瑞士央行副总裁乔丹发表演讲.

卢森堡--卢森堡央行总裁莫尔许在ESE会议"金融危机和监管挑战"上致欢迎辞(1200).

卢森堡--欧洲央行执委会委员普雷特在ESE会议"金融危机和监管挑战"上发表主旨演讲(1700).

伦敦--英国央行公布金融政策委员会声明(0830).

赫尔辛基--芬兰议会就欧洲金融稳定机构(EFSF)投票.

巴黎--法国政府在参众两院提交2012年预算.

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Karolina Ekholm参加瑞典经济展望研讨会(1000).

伦敦--英国央行公布9月20日会议上提出的政策建议.

克利夫兰--美联储主席贝南克发表演讲,题为"新兴市场经济体在持续增长动力来源方面获得的教训"(2100).

堪萨斯城--美国堪萨斯联邦储备银行总裁洪尼格发表演讲,内容涉及国家债务,赤字和"大到不能倒"的问题(1230).

9月29日(四)

东京--日本央行总裁白川方明在全国信用金库协会的活动发表演讲(0615).

柏林--德国总理梅克尔联合政府议会团体,料在下议院就欧元区欧洲金融稳定机构(EFSF)改革付诸表决.

卢森堡--英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯参加ESE会议"金融危机和监管挑战"的小组讨论,主题为"银行资本充足率的最佳水平是多少?"(0700).

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Lars Nyberg参加"後危机环境下的资本市场"会议(0610).

斯德哥尔摩--美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在全球合作中心(Global Interdependence Center)一场会议发表讲话(1850).

布鲁塞尔--欧盟经济暨货币事务执委雷恩会晤德国经济部长罗斯勒.

维也纳--金融市场管理局(FMA)监管者就市场监管召开会议.发表讲演者包括欧洲央行管委诺沃特尼及奥地利财长Maria Fekter.

宾州拉德诺--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟在一场企业领袖论坛以"一名决策者对经济的看法"为题发表讲话(1230).

9月30日(五)

东京--日本央行副总裁西村清彦在亚洲开发银行研究所及金融研究中心主办的研讨会发表演讲(0500).

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Svante Oberg参加瑞典本地政府与地区协会午餐会(1000).

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak参加NAI Svefa举行的一个午餐会(1000).

维也纳--奥地利下议院就扩大欧洲金融稳定机构(EFSF)纾困基金进行投票.

日内瓦--世界贸易组织争端解决机构会议--特别会期.

布鲁塞尔--欧盟经济暨货币事务执委雷恩出席华尔街日报会议.

加州圣地牙哥--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表演讲(1500).

10月1日(六)

堪萨斯城--美国堪萨斯联邦储备银行总裁洪尼格退休,乔治(Esther George)接任.

10月3日(一)

东京--法国央行总裁诺亚在佳能全球研究协会举办的研讨会上发表主旨演说.

东京--国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民就"亚洲的公众保健改革"发表讲话(0645).

卢森堡--欧元集团会议.

维也纳--奥地利举行有关金融危机和巴塞尔III的全国银行业会议,欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼将参加(0700).

华盛顿--美国商品期货交易委员会(CFTC)主席詹斯勒(Gary Gensler)在第二届互换执行工具会议年会上发表讲话.

威斯康星州麦迪逊--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔就"危机後的经济"发表讲话(2200).

10月4日(二)

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克在美国国会联合经济委员会就经济前景作证(1400).

悉尼--澳洲央行政策会议,0330公布利率决定.

卢森堡--欧盟财长会议.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)