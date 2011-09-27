《中国债券市场每日交易备忘》--9月27日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国人民银行20亿元人民币一年期央票上午招标,市场预期中标收益率持平于3.5840%

四川恒鼎实业6亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),民生银行主承

清华控股6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中信银行主承

TCL集团(000100.SZ)6亿元九个月期短融簿记建档(主体评级AA),国开行主承

太钢集团30亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),中国银行及工商银行主承

山东商业集团8亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),兴业银行主承

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二、新债上市:

桂冠电力(600236.SS)17.7亿元一年期短融041161006,票面利率6.76%

宁沪高速(600377.SS)10亿元一年期短融041160003,票面利率6.18%

武钢集团30亿元一年期短融041153003,票面利率6.18%

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三、缴款:

农业发展银行200亿元三年期固息金融债110416,票面利率4.58%

海宁资产经营公司15亿元七年期固息债1180138,票面利率7.80%

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四、还本付息:

央行190亿元一年期央票1001082到期兑付,参考收益率2.0929%

北京基础设施投资公司20亿元一年期短融1081333到期兑付,票面利率3.14%

财政部340亿元10年期固息国债060003付息,票面利率2.80%

国家开发银行150亿元五年期浮息金融债(三个月shibor基准)070219付息,基本利差0.29%

内蒙古公路建设公司8亿元10年期固息债078059付息,票面利率5.70%

深圳能源集团5亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债078060付息,票面利率5.25%

央行50亿元三年期央票1001084付息,票面利率2.65%

农发行174.6亿元10年期固息金融债100411付息,票面利率3.60%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--央行研究局报告认为,受信贷环境趋紧等因素影响,目前民间借贷利率水平较过去明显提

升,借贷期限短期化趋势日益明显,资金多用于借贷方弥补短期自有生产资金不足.在流向方向,

报告认为不排除一部分民间借贷资金用于炒股炒房.此外这类借贷缺少正规合同,借贷风险日

益变大.

--面对巨大的资本压力,全球市值最大的银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)拟再

度经由发债融资.该行周二发布董事会公告称,拟新增发行不超过700亿元人民币次级债,期限

不短于五年,用于补充资本.[ID:nCN1988733]

--央行货币政策委员会委员李稻葵表示,如果改革进行顺利,未来五年内人民币将成为完全

可兑换货币.

国家统计局今日公布1-8月规模以上工业企业利润 (2011年1-7月28.3%)

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注:考虑资金到帐时间,还本付息一项中包括周六及周日到期兑付和付息的个券.(完)