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亚洲 | 2011年 9月 27日 星期二 08:57 BJT

〔国际油市〕油价小涨,因市场寄望欧元区债务危机出现缓和

路透首尔9月27日电---油价周二在亚洲早盘上涨,因市场寄望欧洲政策制定者将解决欧元区债务危机.

0032GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)11月原油期货合约CLc1上涨0.76美元至每桶81.00美元.

11月布兰特原油期货合约LCOc1一度上涨1美元,随後削减涨幅至0.64美元,报每桶104.58美元.

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