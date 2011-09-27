〔中国基金〕中信产业基金三期正在招募中,目标规模100-120亿元--消息

路透上海9月27日电---两位消息人士周二透露,中信证券(600030.SS)旗下中信产业基金公司正在招募发行其三期基金,目标规模100-120亿元人民币.

一位了解情况的消息人士表示,该基金将投资于成长期和成熟期的企业,投资领域包括金融、消费零售、医疗健康等.

"若一切顺利,有望在11月份完成首轮募集."另一位消息人士说.他表示,基金认购起点金额为1亿元.

路透联络到中信产业基金公司人士,但公司对上述消息不予置评.

中信产业基金管理有限公司是中信集团公司和中信证券从事投资业务的专业公司,目前管理1只人民币基金和1只美元基金.首只人民币基金--中信绵阳产业基金总规模90亿元人民币,定位于成长基金;美元基金的规模9.9亿美元.(完)