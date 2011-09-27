〔中国数据〕1-8月规模以上工业企业利润同比增长28.2%--统计局

美国热股：蒂芙尼执行长辞职下台，股价下跌
路透2月6日 - 高端珠宝商蒂芙尼(Tiffany) 周日表示，在公司公布了令人失望的财报后，执行长Frederic Cumenal已辞职下台。
路透北京9月27日电---中国国家统计局周二公布,1-8月份,全国规模以上工业企业实现利润32,281亿元人民币,同比增长28.2%.
在规模以上工业企业中,国有及国有控股企业实现利润10,175亿元,同比增长20.6%;集体企业实现利润519亿元,同比增长31.8%;股份制企业实现利润18,362亿元,同比增长33.8%.
统计局并称,在39个工业大类行业中,38个行业利润同比增长,1个行业同比下降.期内,规模以上工业企业实现主营业务收入531,695亿元,同比增长29.9%.
1-7月份,全国规模以上工业企业实现利润28,004亿元,同比增长28.3%.[ID:nCN1928303](完)
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--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯
路透2月6日 - 高端珠宝商蒂芙尼(Tiffany) 周日表示，在公司公布了令人失望的财报后，执行长Frederic Cumenal已辞职下台。
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