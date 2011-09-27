〔美国金融〕证交会或对标普采取行动,指其一项CDO评级违反证券法

路透9月26日电---美国监管机构透露,他们可能以违反证券法为由对标准普尔采取行动.之前标普在2007年时给予一批证券化抵押贷款最高评级,但之後这些贷款质量迅速恶化.

若对标普采取行动,将是美国首次拿一家主要信贷评级机构开刀.外界一直指责评级机构助长了过度放贷,从而导致2008年次优抵押贷款危机.

标普母公司麦克劳希尔有限公司(McGraw-Hill Companies)MHP.N周一发布声明称,在9月22日收到了美国证券交易委员会(SEC)的"威尔斯通知"(Wells notice).

威尔斯通知可以让潜在被告有一个解释的机会.该公司称,证交会官员正在考虑建议委员会对标普采取行动,因其在2007年对一项名为"Delphinus CDO 2007-1"的担保债务凭证(CDO)评级违反了证券法.

尽管证交会在发出威尔斯通知之後并不一定会提起的诉讼,但这是一种严厉警告.北卡罗来纳州维克森林大学法学院教授Alan Palmiter表示."显而易见,证交会已经查明一些事,并认为次优抵押贷款繁荣时期其发布的评级存在问题."

Palmiter补充称,如果证交会提起诉讼,麦克劳希尔可能谋求和解,或许不得不对评级的做法进行一些改变.

标普警告其可能在本案中被处以民事罚款.

麦克劳希尔股价周一一度跌3%,但之後反弹并收升0.63%至43.20美元.(完)