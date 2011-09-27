服务快讯!!中证将于9月27日发布中证兴证海峡沪深股票指数****

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中证将于2011年9月27日发布中证兴证海峡沪深股票指数。

新指数的基日为2011年8月17日，基点为1000。

指数的汤森路透代码，成份股代码链及指数代码如下：

中证兴证海峡沪深股票指数

汤森路透代码(RIC): .CSIISWCTSEI

成份股代码链: <0#.CSIISWCTSEI>

指数代码: 000817

中证兴证海峡沪深股票全收益指数

汤森路透代码(RIC): .CSIH00817

指数代码: H00817

自上市之日起，上述新指数的历史数据将收录在档案代码(Data Scope file code)1940及1316中。

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