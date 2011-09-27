服务快讯!!中证将于9月27日发布中证兴证海峡沪深股票指数****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
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中证将于2011年9月27日发布中证兴证海峡沪深股票指数。
新指数的基日为2011年8月17日，基点为1000。
指数的汤森路透代码，成份股代码链及指数代码如下：
中证兴证海峡沪深股票指数
汤森路透代码(RIC): .CSIISWCTSEI
成份股代码链: <0#.CSIISWCTSEI>
指数代码: 000817
中证兴证海峡沪深股票全收益指数
汤森路透代码(RIC): .CSIH00817
指数代码: H00817
自上市之日起，上述新指数的历史数据将收录在档案代码(Data Scope file code)1940及1316中。
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路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)