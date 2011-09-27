澳洲经济指标总览--9月27日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间
国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)
(较前季) 第二季 +1.2% -0.9% 12月7日
(较上年同期) +1.4% +1.0%
消费者物价指数(CPI)
总体CPI(较前季) 第二季 +0.9% +1.6% 10月26日
(较上年同期) +3.6% +3.3%
澳洲央行截尾均值(较前季) +0.7%-r +0.9%
(较上年同期) -- +2.3%
澳洲央行加权中值(较前季) +0.5%-r +0.8%
(较上年同期) -- +2.2%
就业市场(经季节调整)
就业人口(较前月变动,千人) 8月 -9.7 -0.1 10月13日
失业率 5.3% 5.1%
就业参与率 65.6% 65.6%
国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)
经常帐收支 第二季 赤字7.419 赤字11.115 12月6日
商品与服务贸易收支 顺差5.599 顺差2.747
商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)
商品及服务收支(亿澳元) 7月 顺差18.26 顺差18.17 10月4日
出口(较前月) -1% 持平
进口(较前月) -1% +2%
国际贸易价格指数
进口物价(较前季) 第二季 +0.8% +1.4% 10月21日
出口物价(较前季) +6.0% +5.2%
零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(较前月) 7月 +0.5% -0.1% 10月5日 (完)
--整理 杜明霞
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路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)